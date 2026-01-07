Calciomercato Milan Di Marzio | Il rinnovo di Maignan con il Milan non è mai stato così vicino
Secondo le ultime indiscrezioni di Gianluca Di Marzio, il rinnovo di Mike Maignan con il Milan è ormai molto vicino. La trattativa sembra aver raggiunto uno stadio avanzato, segnando un passo importante per il futuro del portiere francese e della squadra rossonera. Restano da definire alcuni dettagli, ma l’accordo appare ormai in fase di consolidamento. Seguiranno aggiornamenti appena disponibili.
Negli ultimi minuti è arrivata una forte Indiscrezione di calciomercato da parte di Gianluca Di Marzio legata al rinnovo di Maignan co Milan: le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
