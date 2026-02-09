Paolo Di Canio commenta il pareggio tra Juventus e Lazio allo Stadium. L’ex calciatore dice che i giocatori attuali della Juve sono bravi, ma non eccezionali. Sulla decisione dell’arbitro di non concedere il rigore su Cabal, Di Canio si mostra critico e spiega cosa ne pensa.

Paolo Di Canio ha parlato della Juventus dopo il pareggio di ieri sera contro la Lazio allo Stadium, dicendo anche la sua sul rigore non concesso ai bianconeri. Paolo Di Canio ha parlato a Sky Calcio Club dopo il pareggio di ieri sera tra Juventus e Lazio. Ecco le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVENTUS SULLA PARTITA – «La Lazio non ha avuto solo la palla del 3-0 ma anche quella del 3-1 per due volte. La Juventus è vulnerabile ma è anche normale, è un processo di crescita enorme, velocissimo, tre mesi tremendi, che sono stati richiesti ai giocatori, uno sforzo abnorme, che hanno dato il 200%, giustamente, e li hanno portati a diventare adeguatissimi per quella maglia che portano in questi tre mesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Canio sulla Juve: «I giocatori attuali sono bravi, ma non eccezionali. Rigore su Cabal? Ecco cosa ne penso»

Approfondimenti su Juventus Lazio

Max Allegri ha commentato la crescita di Paulo Dybala, sottolineando il suo percorso alla Juventus e la sua unicità come calciatore.

Paolo Di Canio analizza la situazione della Juventus, sottolineando come con Spalletti la squadra abbia finalmente trovato un’identità più chiara e valorizzi le caratteristiche dei singoli.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Di Canio asfalta Chivu post partita: Sei un Cogl****e! Hai pensato di essere come..

Ultime notizie su Juventus Lazio

Argomenti discussi: Le partite di Serie A di oggi; Locatelli terzino, Icardi-Kolo, chi serve di più e la terza opzione: l'analisi Juve a Sky; Napoli, Conte a caccia della vittoria numero 400; Yildiz rinnova con la Juve fino al 2030, gesto a sorpresa di Comolli: Oggi è troppo importante.

Juve - Lazio, quotidiani divisi sulla valutazione di Guida: le pagelleRASSEGNA STAMPA - Gara con qualche episodio dubbio quella giocata ieri sera tra Juventus e Lazio, con i quotidiani che si dividono sulla valutazione di Guida. A pesare sul bilancio della ... lalaziosiamonoi.it

Di Canio: Rigore su Cabal? Non c'è nulla. Juventus scarica dopo aver fatto uno sforzo enorme con SpallettiIntervenuto a Sku Calcio Club, Paolo Di Canio sul 2-2 tra Juventus e Lazio ha detto: La Lazio non ha avuto solo la palla del 3-0 ma anche quella del 3-1 per due volte. La Juventus ... tuttojuve.com

"La Juventus è squadra, ma difficilmente così potrà puntare al titolo. L'obiettivo massimo di questa Juve per me rimane entrare nelle prime quattro" Paolo Di Canio facebook

" #Yildiz fuori Che mossa", "Il #Monaco così ti uccide": da #DelPiero a Di Canio, #Juve ai raggi X x.com