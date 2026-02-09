Derby alle tigri Macerata si piega La Megabox blinda il sesto posto

Macerata ha perso il derby contro le tigri e ha ceduto il sesto posto in classifica. La Megabox ha dimostrato di essere in forma e ha battuto il Balducci in tre set. La squadra di casa ha faticato a tenere il ritmo, mentre le ospiti hanno mantenuto la calma e hanno chiuso gli scambi con decisione. La partita si è sbloccata nel terzo set, quando la Megabox ha aumentato la pressione e ha conquistato il punteggio decisivo. Ora, Macerata dovrà lavorare duro per recuperare terreno in campionato.

CBF BALDUCCI 1 VALLEFOGLIA 3 CBF BALDUCCI: Bonelli, Kockarevic 9, Mazzon 7, Decortes 23, Kokkonen 1, Clothier 5, Caforio (L), Ornoch 2, Piomboni 1, Crawford, Batte, Bresciani, Zannier (L), Sismondi. Allenatore Lionetti. MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 8, Butigan 8, Bartolucci 1, Omoruyi 11, Candi 11, Bici 23, De Bortoli (L), Ungureanu 9, Stoyanova, Carletti, Feduzzi (L), Mitkova, Lazàro Castellanos, Thokbuom. Allenatore Pistola. Arbitri: Cesare, Caretti. Parziali: 20-25 25-23 21-25 20-25. Note - Spettatori 1.320, Durata set: 24', 31', 32', 24'; Totale: 111'. MVP: Bici. La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vince a Macerata il derby con la Cbf Balducci di fronte a un folto pubblico.

