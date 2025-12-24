Altre restrizioni per i tifosi dell' Arezzo In trasferta a Forlì soltanto i fidelizzati

Il 2025 si chiude con un'altra notizia dal retrogusto amaro per i tifosi amaranto. L'Osservatorio ha infatti inserito la partita di Forlì, in programma il prossimo 3 gennaio allo stadio Morgagni (ore 17.30) e valida per la prima giornata del girone di ritorno, tra quelle con profili di rischio.

