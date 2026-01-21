Diego Costa distrugge Conte | Al Chelsea non piaceva a nessuno sempre arrabbiato la faccia triste

Diego Costa torna a commentare il suo rapporto con Antonio Conte, ex allenatore del Chelsea. L’attaccante spagnolo descrive Conte come una persona diffidente e poco apprezzata dai suoi ex compagni, sottolineando le difficoltà avute durante il suo periodo in Inghilterra. Le sue parole offrono uno sguardo personale sulle dinamiche tra i due e sulle esperienze vissute durante quell’epoca.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.