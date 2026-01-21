Diego Costa distrugge Conte | Al Chelsea non piaceva a nessuno sempre arrabbiato la faccia triste
Diego Costa torna a commentare il suo rapporto con Antonio Conte, ex allenatore del Chelsea. L’attaccante spagnolo descrive Conte come una persona diffidente e poco apprezzata dai suoi ex compagni, sottolineando le difficoltà avute durante il suo periodo in Inghilterra. Le sue parole offrono uno sguardo personale sulle dinamiche tra i due e sulle esperienze vissute durante quell’epoca.
Diego Costa non ha dimenticato il suo 'vecchio nemico' Antonio Conte e sputa ancora veleno sull'attuale allenatore del Napoli: "È una persona che non si fida degli altri. Pensa di sapere tutto".🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Lance Stroll distrugge Colapinto: “È frustrato, arrabbiato con la vita. Pensasse a fare un punto”
David Luiz ricorda cos’era costretto a fare con Sarri al Chelsea: “Gli parlavo coprendomi la faccia”David Luiz rivela le sfide di lavorare con Maurizio Sarri al Chelsea, condividendo un episodio in cui si copriva il volto per nascondere la difficoltà di comunicare a causa del fumo nell'ufficio.
Diego Costa: Conte non durerebbe neanche una stagione al Real MadridAntonio Conte e Diego Costa non si sono mai amati e le ultime dichiarazioni dell'attaccante classe '88 lo confermano. Una parentesi al Chelsea impreziosita dalla vittoria della Premier League, che non ... gianlucadimarzio.com
Da Caprile nel cuore del Dolomiti, ecco due statue TOTALMENTE scolpite a mano nel pino cembro detto "cirmolo*. La Tigre che chiamiamo Diego costa 750€ mentre David Gnomo costa 200€. Posso spedire ciò che desiderate direttamente a casa vostra con - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.