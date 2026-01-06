Gabigol interrotto dagli ultras durante la presentazione al Santos | Qui nessuno ti voleva

Durante la presentazione di Gabigol al Santos, gli ultras del club hanno interrotto la conferenza stampa, rivolgendosi direttamente al giocatore. Con tono diretto, hanno sottolineato il loro sostegno, ma anche le tensioni presenti:

Gli ultras del Santos si presentano durante la conferenza stampa di Gabigol per fargli un avvertimento: "Noi ci stiamo mettendo la faccia per te, hai capito? C'è un sacco di gente che non ti vuole". 🔗 Leggi su Fanpage.it

