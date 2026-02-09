Definite le coppie dell’Italia per la combinata femminile di sci alpino | Sofia Goggia con la compagna prevista
Quattro coppie italiane parteciperanno domani alla combinata a squadre femminile di sci alpino ai Giochi di Milano Cortina 2026. Le atlete sono pronte a scendere in pista, tra cui Sofia Goggia, che affronterà la gara insieme a una compagna ancora da ufficializzare. La competizione si annuncia combattuta e molto attesa, con le squadre italiane determinate a fare bene.
Saranno quattro le coppie italiane impegnate domani nella combinata a squadre femminile di sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Le otto atlete al via della gara erano tutto sommato già annunciate, ma adesso è diventata ufficiale la composizione dei quattro team che rappresenteranno il Bel Paese nell’evento in programma martedì 10 febbraio sull’Olympia delle Tofane. Il binomio più accreditato dell’Italia è sulla carta quello composto da Sofia Goggia (in discesa libera) e Lara Della Mea (in slalom speciale), che potrebbe ambire ad un piazzamento di prestigio e magari ad una medaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Milano Cortina2026
Sci alpino, definite le coppie dell’Italia per la combinata maschile. Vinatzer con un medagliato olimpico
Questa mattina sono state annunciate le coppie italiane per la combinata maschile di sci alpino in programma lunedì 9 febbraio a Milano Cortina 2026.
Coppie Italia sci alpino: Vinatzer in coppia con un olimpionico per la combinata maschile
Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la combinata a squadre maschile dello sci alpino introduce una novità: due atleti lavorano insieme in due diverse fasi della gara.
Ultime notizie su Milano Cortina2026
Argomenti discussi: Sci alpino, definite le coppie dell’Italia per la combinata maschile. Vinatzer con un medagliato olimpico; Quando lo sci alpino oggi in tv: orario combinata maschile a squadre, startlist, streaming; Paris, Franzoni e Schieder nel primo sottogruppo per le Olimpiadi! Che pettorale possono pescare? Casse mina vagante; Dominik Paris contento a metà: Felice di aver battuto Odermatt, ma distacco alto da Von Allmen.
Le nuove coppie dell'estate e calciatori separati, ecco quali sono: da Pep Guardiola e Cristina Serra a Icardi e Wanda NaraNuovi amori e colombe bianche, ma anche nuovi addii nel mondo calcistico. Sono molte le coppie sbocciate nell'ultimo periodo e quelle che hanno annunciato le nozze, ma c'è anche qualcuno che ha ... ilmessaggero.it
Le 10 coppie più iconiche di sempre sul red carpet dei GrammyDa John Lennon e Yoko Ono a Puff Daddy e J.Lo in jungle dress, passando per Kanye e Kim fino Beyoncé e Jay-Z. Ecco, le coppie più iconiche di sempre sul red carpet degli Oscar della musica ... vanityfair.it
la Repubblica. . "Un po' il rimpianto per i miei errori c'è, ma bisogna al tempo stesso riuscire ad avere una visione generale. Non è mai scontato fare medaglia alle Olimpiadi, sono molto contenta". Sofia Goggia a Casa Italia a Cortina parla della sua discesa lib facebook
Sofia #Goggia: ho sbagliato il salto. Rimpianti, ma va bene comunque #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali #SofiaGoggia x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.