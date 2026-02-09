Quattro coppie italiane parteciperanno domani alla combinata a squadre femminile di sci alpino ai Giochi di Milano Cortina 2026. Le atlete sono pronte a scendere in pista, tra cui Sofia Goggia, che affronterà la gara insieme a una compagna ancora da ufficializzare. La competizione si annuncia combattuta e molto attesa, con le squadre italiane determinate a fare bene.

Saranno quattro le coppie italiane impegnate domani nella combinata a squadre femminile di sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Le otto atlete al via della gara erano tutto sommato già annunciate, ma adesso è diventata ufficiale la composizione dei quattro team che rappresenteranno il Bel Paese nell’evento in programma martedì 10 febbraio sull’Olympia delle Tofane. Il binomio più accreditato dell’Italia è sulla carta quello composto da Sofia Goggia (in discesa libera) e Lara Della Mea (in slalom speciale), che potrebbe ambire ad un piazzamento di prestigio e magari ad una medaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Definite le coppie dell’Italia per la combinata femminile di sci alpino: Sofia Goggia con la compagna prevista

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Questa mattina sono state annunciate le coppie italiane per la combinata maschile di sci alpino in programma lunedì 9 febbraio a Milano Cortina 2026.

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la combinata a squadre maschile dello sci alpino introduce una novità: due atleti lavorano insieme in due diverse fasi della gara.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Sci alpino, definite le coppie dell’Italia per la combinata maschile. Vinatzer con un medagliato olimpico; Quando lo sci alpino oggi in tv: orario combinata maschile a squadre, startlist, streaming; Paris, Franzoni e Schieder nel primo sottogruppo per le Olimpiadi! Che pettorale possono pescare? Casse mina vagante; Dominik Paris contento a metà: Felice di aver battuto Odermatt, ma distacco alto da Von Allmen.

Le nuove coppie dell'estate e calciatori separati, ecco quali sono: da Pep Guardiola e Cristina Serra a Icardi e Wanda NaraNuovi amori e colombe bianche, ma anche nuovi addii nel mondo calcistico. Sono molte le coppie sbocciate nell'ultimo periodo e quelle che hanno annunciato le nozze, ma c'è anche qualcuno che ha ... ilmessaggero.it

Le 10 coppie più iconiche di sempre sul red carpet dei GrammyDa John Lennon e Yoko Ono a Puff Daddy e J.Lo in jungle dress, passando per Kanye e Kim fino Beyoncé e Jay-Z. Ecco, le coppie più iconiche di sempre sul red carpet degli Oscar della musica ... vanityfair.it

la Repubblica. . "Un po' il rimpianto per i miei errori c'è, ma bisogna al tempo stesso riuscire ad avere una visione generale. Non è mai scontato fare medaglia alle Olimpiadi, sono molto contenta". Sofia Goggia a Casa Italia a Cortina parla della sua discesa lib facebook

Sofia #Goggia: ho sbagliato il salto. Rimpianti, ma va bene comunque #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali #SofiaGoggia x.com