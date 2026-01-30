Silvia Urras presenta il brano Si n’ata cosa un inno all’amore universale prodotto artisticamente da Gianni Fiorellino

Silvia Uras lancia il suo nuovo singolo “Si n’ata cosa”, un brano che celebra l’amore senza confini. La cantante napoletana annuncia il lancio della canzone, prodotta da Gianni Fiorellino, che si propone come un inno universale. La scena musicale partenopea si prepara ad accogliere questa nuova proposta, che promette di diventare un pezzo forte dell’estate.

La scena musicale partenopea si arricchisce di una nuova perla melodica: Silvia Uras annuncia l'uscita del suo nuovo singolo "Si n'ata cosa". Il brano, una ballad moderna dal forte impatto emotivo, nasce dalla firma prestigiosa di Carmela D'Agostino e Vincenzo D'Agostino, con la produzione artistica curata da un'eccellenza della musica italiana: Gianni Fiorellino. Nel videoclip del brano – https:www.youtube.comwatch?si=wVBWPBv91sK-5ukW&v=Ep63g35Rrdo&feature=youtu.be – è presente anche Maria Esposito, star della serie tv "Mare fuori". Tradizione e modernità "Si n'ata cosa" non è solo una canzone d'amore, ma un manifesto del sentimento nelle sue forme più pure.

La cantante partenopea Silvia Uras annuncia l’uscita del suo nuovo singolo, “Si n’ata cosa”.

