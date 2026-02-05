Comme si bella in uscita il nuovo singolo di Gianni Fiorellino

Gianni Fiorellino torna con un nuovo singolo che si intitola “Comme si bella”. L’uscita è imminente e già si parla di una canzone molto personale, una vera e propria dichiarazione a cuore aperto. L’artista ha deciso di mettere in musica le sue emozioni, promettendo un brano intenso e sincero.

In uscita "Comme si bella", il nuovo singolo di Gianni Fiorellino, "una vera e propria dichiarazione a cuore aperto". L'amore autentico è l'argomento del nuovo singolo di Gianni Fiorellino, "Comme si bella", in uscita domani per la Zeus Record. Il musicista e cantante partenopeo, tra le voci note del panorama pop-rock melodico contemporaneo, torna con un brano che si identifica come un'appassionata dichiarazione d'amore, la più esplicita mai composta nella ultraventennale carriera dell'artista. "Comme si bella non è solo una canzone - dice Gianni Fiorellino - ma una vera e propria dichiarazione a cuore aperto. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - “Comme si bella”, in uscita il nuovo singolo di Gianni Fiorellino Approfondimenti su Gianni Fiorellino Silvia Urras presenta il brano “Si n’ata cosa”, un inno all’amore universale prodotto artisticamente da Gianni Fiorellino Silvia Uras lancia il suo nuovo singolo “Si n’ata cosa”, un brano che celebra l’amore senza confini. Chi è Clara Rossi, la sorella minore di Valentino: in uscita il suo nuovo singolo Clara Rossi, sorella minore di Valentino, si sta facendo conoscere nel panorama musicale con il suo nuovo singolo, “Ore ore…”. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Tony Colombo - Si Perdo A Te (Official Video 2025) Ultime notizie su Gianni Fiorellino Dedicato al vero amore, esce il nuovo singolo di Gianni Fiorellino(ANSA) - NAPOLI, 05 FEB - L'amore autentico è l'argomento del nuovo singolo di Gianni Fiorellino, Comme si bella, in uscita domani per la Zeus Record. Il musicista e cantante partenopeo, tra le voci ... msn.com Esce il nuovo singolo di Gianni Fiorellino dedicato al vero amoreL'amore autentico, quello capace di costruire e proteggere, è l'argomento principe di Comme si bella, il nuovo singolo di Gianni Fiorellino, in uscita il ... napolivillage.com testo completo Gianni Fiorellino Favole (poesia) Chelli-lla' scritte dint'a nu libro c' 'a scola raccontano Credive tu Favole Dint' ' films a cartune animate c' 'a sera trasmettono Sunnave tu Mo sei rimasta da sola Nun cride a nisciuno e nun vuò cchiù sunna' Perché facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.