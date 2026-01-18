Un operaio di 45 anni di Lecce riesce a mantenere la propria abitazione grazie all’approvazione del suo piano di ristrutturazione da parte del Tribunale. Dopo anni di debiti e pignoramenti, la decisione permette di evitare la vendita all’asta dell’immobile, offrendo una soluzione ai problemi finanziari e garantendo stabilità alla famiglia. Questa sentenza rappresenta un’importante possibilità per chi si trova in difficoltà economiche legate a questioni patrimoniali.

LECCE – La casa è salva. Dopo anni di debiti e pignoramenti, un operaio di 45 anni residente in un comune del Leccese può tirare un sospiro di sollievo: il Tribunale ha approvato il suo piano di ristrutturazione, permettendogli di evitare la vendita all’asta dell’immobile in cui vive con i figli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: Missione Speranza e Carità, la Regione salda i debiti accumulati con l'Amap

Leggi anche: Il Tribunale di Bergamo cancella 17,5 milioni di debiti e salva una storica impresa di costruzioni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Debiti accumulati dopo la separazione, il Tribunale di Lecce “salva” la casa a un operaio - Una vicenda complessa, segnata da una precedente revoca, si conclude con l’approvazione definitiva del piano che consente di mantenere l’abitazione familiare e protegge il debitore da ulteriori azioni ... lecceprima.it