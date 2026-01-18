Debiti accumulati dopo la separazione il Tribunale di Lecce salva la casa a un operaio
Un operaio di 45 anni di Lecce riesce a mantenere la propria abitazione grazie all’approvazione del suo piano di ristrutturazione da parte del Tribunale. Dopo anni di debiti e pignoramenti, la decisione permette di evitare la vendita all’asta dell’immobile, offrendo una soluzione ai problemi finanziari e garantendo stabilità alla famiglia. Questa sentenza rappresenta un’importante possibilità per chi si trova in difficoltà economiche legate a questioni patrimoniali.
LECCE – La casa è salva. Dopo anni di debiti e pignoramenti, un operaio di 45 anni residente in un comune del Leccese può tirare un sospiro di sollievo: il Tribunale ha approvato il suo piano di ristrutturazione, permettendogli di evitare la vendita all’asta dell’immobile in cui vive con i figli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
