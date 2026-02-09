Con il pesante 5-0 subito al Parco dei Principi, il futuro di De Zerbi all’Olympique Marsiglia sembra sempre più in bilico. L’allenatore italiano si trova ora a un passo dall’addio, mentre la società cerca una soluzione rapida per cambiare rotta dopo questa sconfitta pesante. Intanto, in Italia, una squadra si fa avanti come possibile nuova destinazione.

Dopo il pesante 5-0 subito al Parco dei Principi, il tecnico italiano è vicino all’addio al Marsiglia. C’è un club italiano che punta forte su di lui “Solo una domanda: quali trofei ha vinto De Zerbi? Quali risultati ha ottenuto da allenatore? Per quale ragione è così sponsorizzato?”. Le domande a raffica che un tifoso dell’ Olimpique Marsiglia ha posto su Twitter, rilanciando l’hastag #DeZerbiOut riecheggiano nel web. Il tecnico italiano, all’indomani della clamorosa sconfitta contro il Paris Saint Germain, è sul banco degli imputati. Il 5-0 del Parco dei Principi ha scatenato la reazione dei sostenitori marsigliesi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - De Zerbi sempre più lontano dall’OM: una squadra italiana in pole position | CM

Roberto De Zerbi è tra i candidati principali per diventare il prossimo allenatore del Manchester United, secondo il Daily Mail.

De Zerbi ha espresso dubbi sulla decisione di disputare la Supercoppa di Francia in Kuwait, ritenendo questa scelta contraria a una logica economica sostenibile.

Argomenti discussi: De Zerbi, ultima spiaggia contro il Psg: il tecnico fa i nomi di chi non lo segue e di chi sta giocando male; De Zerbi non si arrende dopo il tracollo in Champions: Dimissioni? Mi hanno insegnato che...; Roberto De Zerbi smentisce le voci sul suo addio imminente al Marsiglia: le ultime; Il Marsiglia regnerebbe in Ligue 1 se non esistessero gli ultimi minuti delle partite. De Zerbi ha schierato la sua trentunesima formazione diversa in trentuno partite, eppure va sbatter sempre contro lo stesso muro.

Marsiglia, De Zerbi ne prende 5 dal Psg e ora rischia, flop Pavard: cosa è successoIl PSG travolge il Marsiglia 5-0 nella Classique, torna primo in Ligue 1 e lancia un segnale forte al campionato. Doppietta di Dembélé, OM in piena crisi. sport.virgilio.it

Incubo De Zerbi, Luis Enrique lo difende: È un grande allenatore, mi piace la sua filosofiaDopo la pesantissima sconfitta subita dall’Olympique Marsiglia al Parco dei Principi contro il PSG (5-0), c’è un uomo finito più. tuttomercatoweb.com

