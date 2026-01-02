De Zerbi critica la scelta del Kuwait per PSG-OM | Contrario a questa logica economica

De Zerbi ha espresso dubbi sulla decisione di disputare la Supercoppa di Francia in Kuwait, ritenendo questa scelta contraria a una logica economica sostenibile. La delocalizzazione della competizione nel Golfo Persico rappresenta un esempio delle recenti strategie del calcio per esplorare nuovi mercati e fonti di finanziamento, suscitando discussioni sulla prospettiva a lungo termine di tali strategie.

La Supercoppa di Francia delocalizzata nel Golfo Persico rientra nella nuova frontiera del calcio che cerca mercati e capitali alternativi. Ma per i transalpini non è una novità: dal 2009 a oggi solo 2 volte si è giocata in patria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

