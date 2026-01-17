Menchetti lancia la candidatura a sindaco

Menchetti annuncia la sua candidatura a sindaco di Arezzo, sottolineando la fiducia nella comunità e nel suo ruolo nel cambiamento. In un intervento del 17 gennaio 2026, ha affermato: “Credo nella gente e negli aretini che in queste ultime legislature sono stati inascoltati”. La sua candidatura mira a rappresentare le esigenze e le speranze della città, proponendo un impegno concreto e un ascolto attento delle esigenze locali.

Arezzo, 17 gennaio2026 – “Credo nella gente e negli aretini che in queste ultime legislature sono stati inascoltati”. Michele Menchetti inizia così la sua campagna elettorale nella corsa verso palazzo Cavallo. Nella sua prima conferenza stampa da candidato ufficiale a sindaco della città e del comune di Arezzo, l’attuale Consigliere comunale in forza all’opposizione ha ripercorso l’operato della Giunta Ghinelli, mettendone in evidenza le criticità ed evidenziando quelli che sono i punti importanti del suo programma elettorale. “Stop ai finanziamenti alle Fondazioni, degli inutili duplicati degli uffici comunali: sociale, turismo e cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Menchetti lancia la candidatura a sindaco Leggi anche: Giacanella e la candidatura a sindaco: lui glissa Leggi anche: Comunali, Pazzano ci riprova: a breve annuncerà la candidatura a sindaco Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sindaco di Arezzo, Michele Menchetti presenta il suo programma: "Non faremo alleanze con nessuno" - Il candidato della lista indipendente 'Per Arezzo': "Fondamentale cronoprogramma asfaltature. arezzonotizie.it

Corsa a sindaco, Menchetti presenta la Lista Indipendente. Centrodestra e centrosinistra ancora in alto mare - Il dottor Tenti: "Aspetto fino a fine mese poi stop" ... corrierediarezzo.it

Menchetti lancia la proposta: “Un questionario sulle case popolari” - Il consigliere comunale Michele Menchetti ha presentato una nuova iniziativa volta a migliorare la conoscenza delle condizioni abitative negli alloggi di edilizia popolare ad Arezzo, promuovendo la ... arezzonotizie.it

