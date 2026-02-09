Danze latinoamericane il palermitano Garofalo conquista la medaglia d’oro nella seconda tappa di Coppa Italia
Antony Garofalo, il giovane ballerino di Palermo, ha vinto la medaglia d’oro nella seconda tappa di Coppa Italia ad Ancona. Con movimenti precisi e tanta determinazione, ha battuto gli avversari e si è aggiudicato il primo posto, portando a casa un risultato importante per la sua carriera.
Il giovane talento palermitano Antony Garofalo conquista il gradino più alto del podio nella seconda tappa di Coppa Italia svoltasi ad Ancona. Nella competizione di danze latinoamericane, Garofalo ha trionfato nella categoria “Solo Maschile, classe A” aggiudicandosi la medaglia d’oro e portando.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Danze Latinoamericane
Coppa del Mondo di spada a Vancouver: l’Italia conquista la medaglia di bronzo
Fondo, l’Italia verso Trondheim per la seconda tappa di Coppa del Mondo
La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.
La Pro Recco alza la Coppa Italia: trionfo numero 19 su 34 edizioni. Pronostico rispettato, primo trofeo della stagione sulla strada della missione-Triplete facebook
DEL MONTE® COPPA ITALIA PRIMA GIOIA PER @VeronaVolley A Bologna la formazione scaligera, allenata da Fabio Soli, batte con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-22, 25-20) @trentinovolley e si aggiudica la prima Coppa Italia della sua storia x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.