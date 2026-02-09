Danze latinoamericane il palermitano Garofalo conquista la medaglia d’oro nella seconda tappa di Coppa Italia

Antony Garofalo, il giovane ballerino di Palermo, ha vinto la medaglia d’oro nella seconda tappa di Coppa Italia ad Ancona. Con movimenti precisi e tanta determinazione, ha battuto gli avversari e si è aggiudicato il primo posto, portando a casa un risultato importante per la sua carriera.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.