Danze latinoamericane il palermitano Garofalo conquista la medaglia d’oro nella seconda tappa di Coppa Italia

Da palermotoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antony Garofalo, il giovane ballerino di Palermo, ha vinto la medaglia d’oro nella seconda tappa di Coppa Italia ad Ancona. Con movimenti precisi e tanta determinazione, ha battuto gli avversari e si è aggiudicato il primo posto, portando a casa un risultato importante per la sua carriera.

Il giovane talento palermitano Antony Garofalo conquista il gradino più alto del podio nella seconda tappa di Coppa Italia svoltasi ad Ancona. Nella competizione di danze latinoamericane, Garofalo ha trionfato nella categoria “Solo Maschile, classe A” aggiudicandosi la medaglia d’oro e portando.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Danze Latinoamericane

