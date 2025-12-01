Fondo l’Italia verso Trondheim per la seconda tappa di Coppa del Mondo
Dopo i risultati solidi di Ruka, gli azzurri ripartono dalla Norvegia: sprint, skiathlon e 10 km per confermarsi ai vertici. Archiviata la trasferta di Ruka con ottimi segnali nella 20 km skating, la nazionale italiana di sci di fondo si prepara alla seconda tappa della Coppa del Mondo, a Trondheim, in Norvegia, dal 5 al 7 dicembre. Il weekend di gare prevede una sprint a tecnica classica, uno skiathlon e una 10 km individuale a tecnica libera, tappe chiave per consolidare il rendimento stagionale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
