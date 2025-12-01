Fondo l’Italia verso Trondheim per la seconda tappa di Coppa del Mondo

Sportface.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i risultati solidi di Ruka, gli azzurri ripartono dalla Norvegia: sprint, skiathlon e 10 km per confermarsi ai vertici. Archiviata la trasferta di Ruka con ottimi segnali nella 20 km skating, la nazionale italiana di sci di fondo si prepara alla seconda tappa della Coppa del Mondo, a Trondheim, in Norvegia, dal 5 al 7 dicembre. Il weekend di gare prevede una sprint a tecnica classica, uno skiathlon e una 10 km individuale a tecnica libera, tappe chiave per consolidare il rendimento stagionale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Fondo, Pellegrino fuori ai quarti a Trondheim - Dieci gli azzurri impegnati nella sprint a tecnica libera in programma a Trondheim, apertura della quarta tappa della Coppa del Mondo di fondo 2023- Da rainews.it

Coppa del mondo di sci di fondo, federico pellegrino supera le qualifiche nella sprint di Trondheim - L'esperto valdostano ha chiuso nei migliori trenta il turno di qualificazione per la sprint di Trondheim, ... Riporta sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Fondo L8217italia Verso Trondheim