Coppa del Mondo di spada a Vancouver | l’Italia conquista la medaglia di bronzo

Incredibile risultato per la squadra femminile italiana a Vancouver: le ragazze conquistano la medaglia di bronzo. L’Italia ha chiuso in bellezza a Vancouver nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di spada conquistando la medaglia di bronzo. Gaia Caforio, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis e Alberta Santuccio sono state incredibili! Coppa del Mondo di Spada: a Vancouver le azzurre conquistano il bronzo. A Vancouver, nella prova a squadre femminile che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di spada a Vancouver, l’Italia del CT Dario Chiadò ha conquistato una splendida medaglia di bronzo con un quartetto giovanissimo composto da Gaia Caforio, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis e Alberta Santuccio. 🔗 Leggi su Sportface.it

