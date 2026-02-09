Daniela Neggia choc a Borghetto Lodigiano per la mamma morta nel frontale | Una donna moderna legatissima ai suoi tre figli

Daniela Neggia, 58 anni, è morta in un incidente frontale a Borghetto Lodigiano. La donna, molto stimata, era mamma di tre figli e conosciuta per il suo carattere forte e moderno. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ancora scossa dal dolore.

Borghetto Lodigiano (Lodi), 9 febbraio 2026- Borghetto Lodigiano piange Daniela Neggia, 58 anni, scomparsa tragicamente nel fine settimana in un violento incidente stradale. Uno scontro frontale tra la sua auto e un camion, avvenuto a Landriano lungo la ex statale della Val Tidone, che non le ha lasciato scampo. L'impatto è stato devastante: nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, per Daniela non c'è stato nulla da fare. La salma si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito, prima di essere restituita alla famiglia per le esequie. La notizia ha attraversato il paese come un silenzio improvviso, lasciando sgomenti familiari, amici e conoscenti.

