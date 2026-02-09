Schianto all’alba contro un Tir muore a 58 anni Daniela Neggia madre di tre figli Andava a sciare in montagna

Una donna di 58 anni, Daniela Neggia, ha perso la vita questa mattina in un incidente frontale con un Tir a Landriano, nel pavese. L’incidente è avvenuto all’alba, mentre la donna si stava dirigendo in montagna per sciare. Un impatto violento che non le ha lasciato scampo. La vittima, madre di tre figli, era nata a Torino e abitava a Borghetto Lodigiano, nella frazione Fornaci, con il marito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lei non c’era più nulla da fare.

Landriano (Pavia), 9 febbraio 2026 – Tragico schianto frontale contro un camion. È morta sul colpo Daniela Neggia, 58 anni, madre di tre figli, nata a Torino ma residente a Borghetto Lodigiano, alla frazione Fornaci, dove risiede il marito. Era in auto da sola, con a bordo solo un paio di sci. Mancavano pochi minuti alla 5 di ieri quando la sua Renault Captur si è scontrata frontalmente contro un Tir sulla ex Statale 412 della Val Tidone. L’incidente è accaduto nel territorio comunale di Landriano, al confine col Milanese. Intervento dei soccorsi. L’allarme è scattato alle 4.49 e sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) in codice rosso, sia con l’ambulanza che con l’automedica, insieme ai vigili del fuoco da Milano e dal distaccamento di Pieve Emanuele, e ai poliziotti della Stradale di Pavia che hanno proceduto con i rilievi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

