Una donna di 58 anni, Daniela Neggia, ha perso la vita questa mattina in un incidente frontale con un Tir a Landriano, nel pavese. L’incidente è avvenuto all’alba, mentre la donna si stava dirigendo in montagna per sciare. Un impatto violento che non le ha lasciato scampo. La vittima, madre di tre figli, era nata a Torino e abitava a Borghetto Lodigiano, nella frazione Fornaci, con il marito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lei non c’era più nulla da fare.

Landriano (Pavia), 9 febbraio 2026 – Tragico schianto frontale contro un camion. È morta sul colpo Daniela Neggia, 58 anni, madre di tre figli, nata a Torino ma residente a Borghetto Lodigiano, alla frazione Fornaci, dove risiede il marito. Era in auto da sola, con a bordo solo un paio di sci. Mancavano pochi minuti alla 5 di ieri quando la sua Renault Captur si è scontrata frontalmente contro un Tir sulla ex Statale 412 della Val Tidone. L’incidente è accaduto nel territorio comunale di Landriano, al confine col Milanese. Intervento dei soccorsi. L’allarme è scattato alle 4.49 e sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) in codice rosso, sia con l’ambulanza che con l’automedica, insieme ai vigili del fuoco da Milano e dal distaccamento di Pieve Emanuele, e ai poliziotti della Stradale di Pavia che hanno proceduto con i rilievi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Schianto all’alba contro un Tir, muore a 58 anni Daniela Neggia madre di tre figli. Andava a sciare in montagna

Approfondimenti su Daniela Neggia

Questa mattina a Landriano una donna di 58 anni, Daniela Neggia, ha perso la vita in un incidente frontale contro un tir.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Daniela Neggia

Argomenti discussi: Tragedia nella notte, auto fuori strada si schianta contro un albero: morti due giovani di 22 e 24 anni; Cava de’ Tirreni, schianto all’alba: autocisterna contro auto; Incidente all'alba a Cava de' Tirreni, autocisterna contro un distributore dopo l'impatto con un'auto; Schianto all’alba sulla Postioma: furgone contro camion, due feriti.

Tragico schianto all’alba, in auto contro un muro: Aulla piange GianmarcoLuni (Massa Carrara), 16 novembre 2025 – Si è schiantato contro un pilastro dell’ex casa cantoniera sulla statale Aurelia, da qualche anno sede della Pubblica Assistenza di Luni. Dopo una lunga serata ... lanazione.it

Savignano, schianto all’alba: auto contro un muroGrave incidente alle 6.40 di ieri mattina a Savignano. Una Opel Corsa nera a gpl stava percorrendo la provinciale 11 Sogliano quando all’improvviso il conducente ha perso il controllo, ha sbandato ed ... ilrestodelcarlino.it

Si chiamava Daniela Neggia la donna morta alla guida della sua Renault Captur Cosa è successo. facebook