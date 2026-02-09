Dalle lenticchie alla cicerchia ad ogni legume le sue proprietà

Dalle lenticchie alla cicerchia, ogni legume ha le sue caratteristiche. Questa mattina, in un mercato di Milano, alcuni esperti hanno spiegato quanto siano importanti nella dieta quotidiana. I legumi, infatti, sono ricchi di proteine e fibre, e possono aiutare a mantenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue. Un modo semplice per migliorare l’alimentazione, senza complicazioni.

"I legumi rappresentano una componente fondamentale di un'alimentazione sana, equilibrata e sostenibile. Sono una fonte preziosa di proteine vegetali, ricchi di fibra, hanno pochi grassi e sono privi di colesterolo in quanto prodotti vegetali (il colesterolo lo troviamo solo negli alimenti di origine animale). Inseriti regolarmente nella dieta, almeno 3 volte a settimana secondo le raccomandazioni delle Linee guida per una sana alimentazione, contribuiscono ad aumentare la sazietà; controllare la glicemia; ridurre il rischio cardiovascolare; migliorare la funzionalità intestinale; promuovere un'alimentazione più sostenibile per l'ambiente.

