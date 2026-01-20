Estratto dalle foglie dell’albero omonimo l' olio di eucalipto è apprezzato per le sue proprietà purificanti lenitive e stimolanti
L’olio di eucalipto, estratto dalle foglie dell’albero omonimo, è noto per le sue proprietà purificanti, lenitive e stimolanti. Ricco di eucaliptolo, viene utilizzato come rimedio naturale per la cura della pelle, contribuendo a migliorare il comfort e la salute della pelle stessa. La sua versatilità lo rende un ingrediente apprezzato in diversi trattamenti di benessere e benessere quotidiano.
L’ olio di eucalipto è un vero must tra i rimedi naturali per la cura della pelle. Estratto dalle foglie dell’albero omonimo, è apprezzato per le sue proprietà purificanti, lenitive e leggermente stimolanti, grazie alla presenza di eucaliptolo. Antibatterico, antimicrobico e con un leggero effetto antinfiammatorio, diventa un alleato versatile sia per chi cerca un trattamento mirato sia per chi vuole aggiungere un tocco naturale alla propria skincare routine. Può essere applicato puro in piccole quantità, ma la scelta più sicura è diluirlo in un olio vettore come mandorla dolce o jojoba, oppure aggiungerlo a creme e lozioni. 🔗 Leggi su Amica.it
