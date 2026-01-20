Estratto dalle foglie dell’albero omonimo l' olio di eucalipto è apprezzato per le sue proprietà purificanti lenitive e stimolanti

L’olio di eucalipto, estratto dalle foglie dell’albero omonimo, è noto per le sue proprietà purificanti, lenitive e stimolanti. Ricco di eucaliptolo, viene utilizzato come rimedio naturale per la cura della pelle, contribuendo a migliorare il comfort e la salute della pelle stessa. La sua versatilità lo rende un ingrediente apprezzato in diversi trattamenti di benessere e benessere quotidiano.

