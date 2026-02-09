Dallas Open | Nakashima doma Bellucci con un servizio impeccabile 6-3 6-4 Sconfitta per l’azzurro

Mattia Bellucci lascia il torneo di Dallas dopo una sconfitta netta contro Brandon Nakashima. Il giovane italiano non riesce a contrastare il servizio preciso dell’avversario e cede in due set, 6-3 6-4. La speranza di avanzare nel torneo si spegne qui, mentre Nakashima prosegue senza troppi problemi.

Dallas, Texas – La speranza di un cammino convincente nel Nexo Dallas Open si è infranta per Mattia Bellucci, sconfitto oggi, 9 febbraio 2026, da Brandon Nakashima con un doppio 6-3, 6-4. La partita, disputata sui campi del torneo ATP 250, ha visto lo statunitense imporre la propria legge grazie a una performance solida e, soprattutto, a un servizio pressoché perfetto. Il match si è concluso in un’ora e otto minuti, lasciando l’azzurro a riflettere su un’occasione sfuggita di mano. Nakashima, numero 29 del ranking ATP, ha iniziato a costruire la sua vittoria già nei primi game, sfruttando al massimo l’efficacia del suo servizio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa settimana il Dallas Open 2026 si gioca al Ford Center at the Star di Frisco, in Texas.

