India il Console d’Italia a Mumbai Walter Ferrara alla India Energy Week

Il Console d’Italia a Mumbai, Walter Ferrara, ha partecipato alla India Energy Week 2026, che si è svolta a Goa dal 27 al 30 gennaio. Ferrara ha incontrato diversi rappresentanti del settore energetico, discutendo di collaborazioni e opportunità tra Italia e India. La presenza italiana alla manifestazione conferma l’interesse nel rafforzare i rapporti commerciali e tecnologici con il Paese asiatico.

Il Console Generale d’Italia a Mumbai Walter Ferrara ha preso parte alla India Energy Week 2026 che si è tenuta a Goa dal 27 al 30 gennaio. L’evento è stato un incontro globale che ha offerto l’occasione per esaminare le opportunità strategiche del settore e rispondere alle pressanti sfide dell’energia sotto molteplici prospettive. Il programma ha visto sessioni plenarie, tavole rotonde, incontri business ad alto livello, e discussioni tecniche, con un focus sugli aspetti economici, tecnologici, normativi ed ambientali della transizione energetica. La Energy Week ha offerto al nostro paese una significativa opportunità per mettere in mostra la competenza e l’eccellenza nazionale non solo nei settori dell’energia e delle tecnologie verdi, e, più in generale, in quelli dell’ingegneria avanzata, infrastrutture, e dei servizi tecnologici di alto livello.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Simest e la Camera di commercio dell’India di Mumbai hanno firmato un accordo per rafforzare la collaborazione economica tra Italia e India, facilitando le opportunità di investimento per le PMI di entrambi i Paesi e promuovendo la crescita internazionale delle imprese italiane.

Tajani in India evidenzia il rafforzamento dei legami tra Italia e India, Paesi uniti da una crescente amicizia e collaborazione strategica.

