La cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026 si è svolta ieri, segnando l’inizio ufficiale delle Olimpiadi invernali. Le famiglie reali europee sono arrivate in massa, assiepate sugli spalti, per seguire le gare e tifare i propri atleti. Tra loro, la principessa Anna, Alberto di Monaco, e anche alcune delusioni come Máxima d'Olanda e Harald di Norvegia, dopo la vittoria di Lollobrigida. La giornata è trascorsa tra emozioni, sguardi attenti e qualche sorriso di circ

L a cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026 ha ufficialmente aperto le danze: i membri delle royal families europee, habitué degli spalti olimpici, hanno dato il via al loro tifo. Con le divise dei colori nazionali e un entusiasmo tutt’altro che formale, re, regine e principi e principesse hanno portato passione ed entusiasmo tra le tribune delle gare olimpiche. Per ora sono stati avvistati la principessa Anna con l’inseparabile marito Sir Timothy Laurence, il principe Alberto di Monaco (senza Charlène), Henri del Lussemburgo e le coppie reali di tifosi più accanite: Guglielmo Alessandro d’Olanda e la regina Máxima, insieme a re Harald V di Norvegia e la regina Sonja. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla principessa Anna ad Alberto di Monaco, fino alla delusione di Máxima d'Olanda e Harald di Norvegia dopo l'oro di Lollobrigida

Durante le ultime Olimpiadi, alcuni membri della famiglia reale hanno deciso di partecipare alle gare.

Dal 2024, sui troni d’Europa, nessuna regina regnante.

