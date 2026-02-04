Durante le ultime Olimpiadi, alcuni membri della famiglia reale hanno deciso di partecipare alle gare. La principessa Anna di Gran Bretagna ha affrontato le prove di equitazione con sua figlia Zara, mentre il re Felipe di Spagna ha assistito alle competizioni di vela. Anche il re Harald di Norvegia si è fatto vedere tra il pubblico, seguendo gli eventi più importanti.

Tutta la famiglia reale spagnola coinvolta nelle Olimpiadi con la vela Cominciamo dalla Famiglia Reale Spagnola, sulla quale le Olimpiadi hanno avuto, nel corso della storia, un impatto profondo. Esiste infatti un forte legame tra la famiglia reale spagnola e lo spirito olimpico, sia in veste di atleti sia in ruoli istituzionali, un rapporto che affonda le radici in oltre un secolo di storia. L’attuale re Felipe, così come suo padre re Juan Carlos, sua madre la reina Sofia e sua sorella, l’infanta Cristina, hanno tutti partecipato a diverse edizioni dei Giochi Olimpici condividendo la stessa grande passione sportiva, profondamente radicata nella tradizione dei Borbone: la vela. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi sono i reali che hanno partecipato alle Olimpiadi: dalla principessa Anna, a re Felipe di Spagna e re Harald di Norvegia

Dal 2024, sui troni d’Europa, nessuna regina regnante.

La Principessa Anna è arrivata a Milano per partecipare alle Olimpiadi 2026.

Reali, capi di Stato e premier: ecco il parterre atteso ai giochi Milano Cortina; Beatrice, Eugenia e Zara: chi sono le cugine che sostituiranno Kate Middleton.

