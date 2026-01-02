Da Leonor di Spagna alla principessa Amalia d' Olanda fino a Ingrid Alexandra di Norvegia e Elisabetta del Belgio | chi sono le regine del futuro

Dal 2024, sui troni d’Europa, nessuna regina regnante. Mentre molte regine sono reggenti o consorti, le sovrane in carica sono assenti. Da Leonor di Spagna a Ingrid Alexandra di Norvegia, passando per Amalia d’Olanda ed Elisabetta del Belgio, il futuro delle sovrane europee si presenta articolato e ricco di potenzialità. Un’analisi delle giovani regine emergenti e delle loro prospettive nel panorama monarchico continentale.

È dal 2024 che, sui troni d'Europa, non siede una regina. Regine consorti sì, ce ne sono parecchie. Regnanti, invece, no. L'ultima è stata Margherita di Danimarca, protagonista di un'abdicazione a sorpresa un paio d'anni fa, in favore del figlio Frederik. Prima di lei, l'indimenticabile Elisabetta II, al potere per settant'anni. Niente panico, però. La buona notizia è che nei prossimi anni molte regine torneranno a indossare la corona. Tante sono, infatti, le principesse ereditarie, destinate a una "promozione". Molte di più dei corrispondenti maschili. Le regine di domani. Per un principe William, un principe Haakon di Norvegia e un principe Christian di Danimarca che diventeranno re, ci sono, in "lista d'attesa", numerose altre principesse: Vittoria di Svezia, Leonor di Spagna, Amalia d'Olanda, Elisabetta del Belgio, Ingrid Alexandra.

