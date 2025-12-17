Turismo per Federalberghi anno positivo ma si guarda con attenzione al 2026

L'assemblea ordinaria di Federalberghi Confcommercio Pisa ha offerto un'occasione per analizzare l'andamento del turismo nell'ultimo anno, evidenziando un segno positivo. L'evento ha anche permesso di confrontarsi sulle sfide e le opportunità future, con un'attenzione particolare alla prospettiva per il 2026, in un contesto di crescita e cambiamenti nel settore turistico.

Federalberghi, giugno positivo per il turismo del nord Sardegna - Federalberghi, infatti, ha analizzato i dati di occupazione delle camere, evidenziando "un trend di crescita significativo" sia per il settore ... ansa.it

La nuova assessora Mara Orazi avvia incontri con Federalberghi e Centriamo per la promozione della città, ma l’associazione guidata da Manola Gironacci (ex assessora al turismo soppiantata da Orazi) denuncia l'esclusione: «Chi chiede di ripartire da un tur - facebook.com facebook

