Turismo per Federalberghi anno positivo ma si guarda con attenzione al 2026
L'assemblea ordinaria di Federalberghi Confcommercio Pisa ha offerto un'occasione per analizzare l'andamento del turismo nell'ultimo anno, evidenziando un segno positivo. L'evento ha anche permesso di confrontarsi sulle sfide e le opportunità future, con un'attenzione particolare alla prospettiva per il 2026, in un contesto di crescita e cambiamenti nel settore turistico.
Si è svolta nei giorni scorsi presso l’Hotel Galilei di Pisa l’assemblea ordinaria di Federalberghi Confcommercio Pisa, un appuntamento che ha rappresentato un momento di confronto fondamentale per analizzare la stagione turistica appena conclusa, guardare alle prospettive future attraverso i. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Giorgio Panariello fa un viaggio nel futuro nel suo spettacolo “E se domani…”: “Sul futuro sono positivo, mi spaventa solo l’isolamento. Sanremo 2026? Magari quest’anno io e Pieraccioni faremo un salto”
Leggi anche: Turismo: da America250 a Fifa2026 passando per la Route66, il 2026 è l’anno degli Stati Uniti
FEDERALBERGHI GIUGNO POSITIVO PER IL NORD SARDEGNA. ALGHERO ANCORA IN CRESCITA 14-07-2025
Turismo Pesaro, Federalberghi e Confcommercio Marche Nord: «Ma quali aumenti? Calo del 3%» - Turismo, Costantini e Trufelli rettificano i dati diffusi dal Comune di Pesaro: «Situazione tutt'altro che positiva, serve cautela» ... centropagina.it
Federalberghi, giugno positivo per il turismo del nord Sardegna - Federalberghi, infatti, ha analizzato i dati di occupazione delle camere, evidenziando "un trend di crescita significativo" sia per il settore ... ansa.it
La nuova assessora Mara Orazi avvia incontri con Federalberghi e Centriamo per la promozione della città, ma l’associazione guidata da Manola Gironacci (ex assessora al turismo soppiantata da Orazi) denuncia l'esclusione: «Chi chiede di ripartire da un tur - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.