Dramma Lindsey Vonn | la caduta le urla tutto quello che sappiamo

Lindsey Vonn torna a far parlare di sé. La campionessa americana, nonostante la grave caduta di qualche giorno fa che le ha rotto un legamento crociato, ha deciso di partecipare alla discesa libera di Milano Cortina 2026. La sua presenza ha sorpreso molti, visto il dolore e le difficoltà dell’ultimo periodo. Vonn si è presentata sulla pista, pronta a sfidare se stessa, dimostrando ancora una volta una grande determinazione.

Tra le montagne cala improvvisamente il silenzio. Ma dura un istante perché Lindsey inizia a urlare per il dolore. Sono attimi di paura, angoscia, preoccupazione. Mentre la quarantunenne resta immobile con le gambe divaricate, arrivano i primi soccorsi. La situazione è molto seria, la gara viene sospesa. Le grida della statunitense fanno rabbrividire e anche le altre atlete presenti trattengono il fiato. Si avvicinano degli addetti con la toboga, l’idea è quella di utilizzarla per mettere Lindsey in sicurezza e trasportarla fuori dalla pista. Ma le condizioni di Lindsey Vonn devono aver davvero messo in apprensione i medici che optano per l’elitrasporto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Lindsey Vonn si è fatta male durante la discesa libera a Crans Montana.

Lindsey Vonn si è infortunata durante una discesa libera a Cortina.

