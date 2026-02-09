Dalla luce blu alla dipendenza digitale

Negli ultimi anni si parla molto di come la luce blu emessa da smartphone, tablet e computer possa influire sulla nostra salute. Le ricerche più recenti mostrano che il problema non riguarda solo questa luce, ma fa parte di un fenomeno più grande: la dipendenza digitale. Le persone passano sempre più tempo davanti agli schermi, e questo sta creando nuovi problemi di salute e di benessere.

Negli ultimi anni la luce blu emessa da smartphone, tablet e computer è stata oggetto di numerosi studi scientifici, ma le evidenze più recenti indicano che il suo ruolo nella dipendenza digitale rappresenta solo una componente di un fenomeno più ampio e complesso. La ricerca contemporanea mostra come l'uso intensivo e prolungato dei dispositivi digitali influisca su diversi sistemi neurobiologici, in particolare quelli coinvolti nella regolazione del sonno, dell'attenzione e della motivazione, dando origine a un circolo vizioso che può compromettere il benessere psicofisico, soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione.

