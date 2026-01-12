No alla dipendenza digitale il messaggio dell' asd Sport per tutti

L’ASD Sport per Tutti ha organizzato una manifestazione per sensibilizzare sull’importanza di un uso equilibrato della tecnologia. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti, promuovendo valori di sport, arte e benessere. Un’occasione per riflettere sull’importanza di limitare la dipendenza digitale e favorire momenti di aggregazione e attività sane. Un messaggio semplice e diretto, volto a promuovere uno stile di vita equilibrato e consapevole.

Grande partecipazione e entusiasmo per la manifestazione organizzata dall’ASD Sport per Tutti, che ha unito arte e disciplina in un messaggio educativo contro la dipendenza digitale. L’evento si è svolto presso la palestra The Champions di Sermoneta, con la rappresentazione dal titolo. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

Lo sport diventa spettacolo contro la dipendenza digitale.

