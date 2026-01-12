No alla dipendenza digitale il messaggio dell' asd Sport per tutti
L’ASD Sport per Tutti ha organizzato una manifestazione per sensibilizzare sull’importanza di un uso equilibrato della tecnologia. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti, promuovendo valori di sport, arte e benessere. Un’occasione per riflettere sull’importanza di limitare la dipendenza digitale e favorire momenti di aggregazione e attività sane. Un messaggio semplice e diretto, volto a promuovere uno stile di vita equilibrato e consapevole.
Grande partecipazione e entusiasmo per la manifestazione organizzata dall’ASD Sport per Tutti, che ha unito arte e disciplina in un messaggio educativo contro la dipendenza digitale. L’evento si è svolto presso la palestra The Champions di Sermoneta, con la rappresentazione dal titolo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Il 2025 dell’ASD Paduli Volley 2006: sport, comunità e crescita educativa
Leggi anche: Social, la dipendenza è solo un mito: il 98% degli utenti di Instagram non supera i criteri clinici, ma si sente malato. La scienza smonta la psicosi della dipendenza digitale
Lo sport diventa spettacolo contro la dipendenza digitale.
Dipendenza da smartphone: che fare? - Qual è il confine tra l’uso eccessivo del cellulare e l’impossibilità di farne a meno per qualche ora? iodonna.it
A #cittàdisermoneta lo sport vince la sfida contro la #dipendenzadigitale Una serata intensa, educativa e spettacolare ha animato la palestra The Champions di Sermoneta, dove l’ #asdsportpertutti ha dimostrato come lo #sport possa diventare un pote - facebook.com facebook
La campagna "Il Nemico Invisibile" rappresenta una delle iniziative del Ministero dell'Istruzione e del Merito dedicate al contrasto della dipendenza digitale tra i giovani. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.