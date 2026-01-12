No alla dipendenza digitale il messaggio dell' asd Sport per tutti

L’ASD Sport per Tutti ha organizzato una manifestazione per sensibilizzare sull’importanza di un uso equilibrato della tecnologia. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti, promuovendo valori di sport, arte e benessere. Un’occasione per riflettere sull’importanza di limitare la dipendenza digitale e favorire momenti di aggregazione e attività sane. Un messaggio semplice e diretto, volto a promuovere uno stile di vita equilibrato e consapevole.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.