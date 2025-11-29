Social la dipendenza è solo un mito | il 98% degli utenti di Instagram non supera i criteri clinici ma si sente malato La scienza smonta la psicosi della dipendenza digitale

La maggior parte degli utenti che si definisce dipendente da social network in realtà ha sviluppato solo un'abitudine d'uso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Social network: dipendenza come cocaina ed eroina - Una ricerca della Michigan State University ha dimostrato come l'uso massiccio dei social abbia effetti simili alla dipendenza da droghe pesanti, come cocaina ed eroina L'uso dei social network è ... Si legge su ilgiornale.it

Social network, dimmi come navighi e ti dirò chi sei - il mito dell’ “io prima di tutto” ha sostituito i punti di riferimento tradizionali è soprattutto per il moltiplicarsi dei device tecnologici, che ... repubblica.it scrive