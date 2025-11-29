Social la dipendenza è solo un mito | il 98% degli utenti di Instagram non supera i criteri clinici ma si sente malato La scienza smonta la psicosi della dipendenza digitale

Orizzontescuola.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La maggior parte degli utenti che si definisce dipendente da social network in realtà ha sviluppato solo un'abitudine d'uso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

