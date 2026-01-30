La Russia ha deciso di sospendere gli attacchi sulla capitale Kiev fino a domenica. La scelta arriva su richiesta di Donald Trump, ma riguarda solo questa zona. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che gli attacchi continueranno in altre aree dell’Ucraina. La situazione rimane tesa e incerta, mentre le operazioni militari proseguono in varie parti del paese.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha precisato che gli attacchi all’ Ucraina che la Russia ha accettato di sospendere fino a domenica su richiesta di Donald Trump, sono quelli che prendono di mira la capitale Kiev. Peskov ha detto che Trump si è rivolto personalmente al presidente russo Vladimir Putin chiedendogli di astenersi dal lanciare attacchi su Kiev per una settimana fino a domenica 1 febbraio per facilitare lo svolgimento dei negoziati, la cui ripresa è prevista quel giorno a Abu Dhabi. Putin ha accettato, ha aggiunto il suo portavoce, facendo quindi capire che tale tregua sarebbe già in vigore da lunedì scorso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ucraina, tregua russa solo su Kiev fino a domenica: stop agli attacchi sulla capitale

Approfondimenti su Kiev Ucraina

La neve copre le strade di molte regioni ucraine mentre le temperature scendono sotto zero, raggiungendo anche meno 30 gradi in alcune zone.

Nella notte, Kiev e Odessa sono state colpite da attacchi russi, lasciando alcune zone al buio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Kiev Ucraina

Argomenti discussi: Guerra Ucraina Russia, Cremlino: Con l'Europa non trattiamo, sono incompetenti; Il ruolo della Turchia nella guerra in Ucraina nel 2025: una mediatrice efficace?; È il giorno dell'incontro trilaterale fra Ucraina, Russia e Usa; Abu Dhabi, terminato il trilaterale Russia-USA-Ucraina, i colloqui proseguiranno domani - Onu su trilaterale: Sosteniamo ogni iniziativa per pace.

La tregua del gelo di Trump in Ucraina durerebbe solo fino a domenicaIl presidente americano riferisce di una conversazione con Putin, che definisce carino, ma lo zar tace. Zelensky ringrazia, sul campo però si combatte ... today.it

Ucraina, risparmiate le centrali ma colpite le città: la «tregua del gelo» terrà? | Peskov: Chiesto lo stop agli attacchi fino a domenicaLa tregua energetica chiesta da Trump sarebbe solo fino al primo febbraio. Ma sul fronte la situazione è confusa. E i palazzi di Kiev e altre città sono stati colpiti. In attesa di una nuova tornata d ... msn.com

Tutti i dubbi sulla tregua in Ucraina: troppe giravolte di Trump nel rapporto con Putin x.com

Tregua del gelo in Ucraina, Zelensky ringranzia Trump per gli sforzi. Ma i bombardamenti continuano https://tg.la7.it/esteri/tregua-gelo-ucraina-zelensky-ringranzia-trump-per-gli-sforzi-i-bombardamenti-continuano-30-01-2026-251777 - facebook.com facebook