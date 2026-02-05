L’ambasciata russa in Italia replica a Tajani | Per voi Mosca è colpevole in tutto La frase del ministro sugli attacchi hacker

L’ambasciata russa a Roma risponde alle parole di Tajani, ministro degli Esteri italiano. Tajani aveva accusato Mosca di aver tentato di attaccare i siti di Milano-Cortina e alcune ambasciate. L’ambasciata ribatte che Mosca è colpevole in tutto e respinge le accuse. La polemica si accende con tensioni che aumentano tra i due paesi.

L’ambasciata russa a Roma replica al ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ieri ha parlato di sventati attacchi hacker russi contro i siti di Milano-Cortina e contro sedi di ambasciate all’estero. «Forse qualcuno dubita che la Russia sia colpevole sempre e in tutto? Anche dello scioglimento dei ghiacciai sulle Alpi italiane, del maltempo in Sicilia, delle malattie dei pini romani, del calo di pesci spada nelle acque nostrane del Mediterraneo, nonché delle zanzare italiane incattivite.?», riporta l’ambasciata in un post sui social. «Ma come tireremmo avanti, se la Russia non esistesse?», sottolineano, allegando anche un’immagine che mostra una bandiera russa sopra una mano che tira i fili sull’Italia colpita dal maltempo, con incendi e allagamenti, e zanzare giganti, e la scritta “ È tutta colpa della Russia! “.🔗 Leggi su Open.online

L’ambasciata russa ha accusato Repubblica e La Stampa di diffondere una propaganda anti russa, scatenando una replica del Cdr del gruppo Gedi.

Argomenti discussi: 82° anniversario della fine dell’Assedio di Leningrado; Cortina: sventati cyberattacchi matrice russa ad ambasciate e hotel; La Rinascita dell’Asia, martedì Convegno dell’ISIA alla Camera dei Deputati; Ambasciata a Tajani, 'per voi la Russia è colpevole di tutto'.

