Dal toner all’esfoliante | la skincare è a forma di pad

Dal tonico all’ esfoliante, passando per la mini maschera, la skincare è sempre più “a forma di pad ”. I dischetti imbevuti, nati in Corea del Sud e ormai diventati globali, sono uno dei fenomeni beauty più forti del momento, spinti dalla ricerca di routine efficaci ma semplici. Nel 2026 i toner pad sono considerati una delle tendenze skincare più in voga, grazie alla loro praticità e versatilità. Come funziona la skincare in pad. Si tratta di dischetti di cotone o cellulosa già impregnati di tonico o siero concentrato. In genere hanno due lati: uno leggermente texturizzato per una micro-esfoliazione delicata, l’altro liscio per lenire e idratare. 🔗 Leggi su Amica.it

Negli ultimi mesi, sempre più persone si sono lasciate conquistare dai toner pads, i dischetti imbevuti che promettono di semplificare la routine di skincare.

Toner pad: cosa sono Si tratta di dischetti già imbevuti di tonico, pratici e super versatili. Esistono esfolianti, idratanti, lenitivi o riequilibranti e si usano dopo la detersione per affinare la pelle e prepararla ai trattamenti successivi. Un piccolo gesto che fa una gr facebook