Toner pads | il nuovo obsession core della K-beauty che sta semplificando davvero la skincare

Negli ultimi mesi, sempre più persone si sono lasciate conquistare dai toner pads, i dischetti imbevuti che promettono di semplificare la routine di skincare. Basta passare un disco sul viso e si ottiene una sensazione di freschezza e pulizia immediata. Questa tendenza sta prendendo piede anche in Italia, dove molti cercano soluzioni rapide e pratiche per prendersi cura della pelle. I prodotti coreani, considerati all’avanguardia, sono ormai un must anche da noi.

Se negli ultimi mesi il tuo algoritmo beauty è pieno di ragazze che si passano dei dischetti imbevuti sul viso con aria super zen, no, non è un caso. I toner pads sono ufficialmente entrate nella chat e stanno diventando uno step fisso anche nelle routine occidentali. Minimal effort, massimo risultato: very Gen Z approved. Cosa sono i toner pad (e perché piacciono così tanto). I toner pads nascono in Corea, ovviamente, e sono dischetti già imbevuti di tonico o essenza. Tradotto: niente cotton pad da cercare, niente prodotto da dosare, zero sprechi. Ogni pad ha la quantità giusta di attivi, pronta da swipe-are sul viso.

