POCO Pad X1 e POCO Pad M1 sono ufficiali | ecco caratteristiche e prezzi

Sono stati appena lanciati due nuovi tablet Android di fascia media: stiamo parlando di POCO Pad X1 e POCO Pad M1

Non solo smartphone: POCO annuncia i nuovi tablet Pad X1 e Pad M1 - POCO Pad X1 e Pad M1 ufficiali Global: tutto quello che c'è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita. Lo riporta gizchina.it

POCO Pad X1 e Pad M1 lanciati: prestazioni e autonomia per tutti i gusti - 2K (3200 × 2136 pixel), refresh rate a 144Hz, supporto HDR adattivo e luminosità di picco fino a 800 nit. Secondo xiaomitoday.it

POCO Pad X1 sarà lanciato il 26 novembre insieme alla serie POCO F8 - I teaser rivelano che il tablet sarà dotato di un display premium da 3,2K con una frequenza di aggiornamen ... Riporta notebookcheck.it