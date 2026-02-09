Dal buio spunta un coltello giovane minacciato trova riparo in giardino

Questa sera a Sarzana un giovane ha rischiato grosso. Dal buio è spuntato un uomo con un coltello in mano, ma il ragazzo ha avuto la prontezza di correre verso il cancello di casa e mettersi in salvo. La scena si è svolta in pochi secondi, e per fortuna il giovane è uscito illeso. Ora le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa abbia portato l’uomo a minacciare il ragazzo e chi sia il responsabile.

Sarzana, 9 febbraio 2026 – E' spuntato dal buio con in mano un coltello e per fortuna il ragazzo nel mirino della sua azione ha avuto la prontezza di allontanarsi a passo veloce raggiungendo il cancello della propria abitazione e mettersi al riparo. L'inseguitore ha desistito e dopo aver pronunciato qualche frase, non è da escludere che possa essere stato in preda ai fumi dell'alcol, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. E' stata la mamma del ragazzo vedendolo entrare piuttosto agitato a capire che qualcosa non andasse e si è fatta raccontare l'episodio allertando immediatamente i carabinieri della compagnia di Sarzana.

