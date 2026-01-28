Castellammare ladro spunta dal foro di una serranda e trova i carabinieri | arrestato

Questa mattina a Castellammare di Stabia, un uomo ha cercato di svaligiare un negozio forzando una serranda. Mentre tentava di entrare, è stato sorpreso dai carabinieri, che sono intervenuti immediatamente e lo hanno arrestato sul posto. L’uomo, ancora con i guanti e il passamontagna, non ha opposto molta resistenza. La scena si è svolta in pochi minuti, lasciando tutti sorpresi.

Tempo di lettura: < 1 minuto L'immagine stereotipata di un ladro può riassumersi in poche parole: passamontagna e guanti neri e bottino tra le mani. Se aggiungiamo agilità e furtività il quadro è completo. Nella storia che raccontiamo questa mattina, un 30enne stabiese è stato arrestato dai Carabinieri in condizioni esattamente identiche a quelle della premessa. E' notte e una pattuglia della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia percorre via Alcide De Gasperi. Nella serranda di una pizzeria un foro, e dal foro una testa che fa capolino. Testa coperta, per l'appunto, da un passamontagna.

