Si trova davanti il ladro entrato dal giardino e lo rincorre | steso dal malvivente
Una scena di tensione si svolge tra le strade di Reggello, dove un cittadino si lancia all’inseguimento di un ladro entrato dal giardino. La crescente ondata di criminalità continua a preoccupare la comunità, evidenziando la difficile situazione che coinvolge il territorio tra il Valdarno e il Chianti.
REGGELLO – Non si ferma l’ondata di criminalità che da mesi stringe in una morsa il territorio tra il Valdarno e il Chianti. L’ultimo, gravissimo episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì (16 dicembre) in località Matassino, nel comune di Reggello, dove un tentativo di furto in abitazione è sfociato in una brutale aggressione fisica ai danni del proprietario. Erano circa le 19 quando l’uomo, che si trovava regolarmente all’interno della propria abitazione, è stato allarmato da alcuni rumori sospetti provenienti dal giardino. Pensando forse a un animale o a un imprevisto, ha aperto la porta finestra trovandosi faccia a faccia con un malvivente che aveva appena scavalcato la recinzione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
