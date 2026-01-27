E se un blackout non fosse un incidente?

Un blackout può rappresentare più di un semplice incidente, rivelando aspetti inattesi e implicazioni più profonde. Analizzare le cause e le conseguenze di questi eventi permette di comprendere meglio le vulnerabilità delle reti e dei sistemi di sicurezza, contribuendo a migliorare la resilienza e la preparazione futura. Un approccio sobrio e preciso è essenziale per affrontare con efficacia situazioni di emergenza di questo tipo.

Dieci anni sono un’unità di misura curiosa: abbastanza lunga da consentire ai più di dimenticare, abbastanza breve da permettere a pochi di ripetere, con la certezza che qualcuno sia in ascolto. Pochi giorno orsono, ESET, azienda di cybersecurity, ha attribuito al gruppo Sandworm, vicino al Cremlino, un tentativo di attacco contro centrali elettriche e rete elettrica polacche. La data non è un dettaglio: esattamente dieci anni prima, con BlackEnergy, l’Ucraina aveva sperimentato per la prima volta cosa significhi restare al buio non per un guasto, ma per una decisione politica eseguita in forma digitale. 🔗 Leggi su Panorama.it

