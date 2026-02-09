Il paradosso del tempo e l’eredità di Bigazzi | il realismo sentimentale di Gianni Montelatici smette di mentire sul dolore

Il dolore non si può archiviare come un documento da mettere via. Questa idea, ormai diffusa, fa parte di un modo di pensare che semplifica troppo le emozioni. Gianni Montelatici, con il suo realismo sentimentale, smaschera questa bugia: il dolore non è una questione di scadenze o pratiche burocratiche, ma qualcosa che segna profondamente dentro. La sua testimonianza invita a riflettere su come affrontiamo le perdite e le ferite, spesso cercando di metterle in ordine come se fosse possibile.

C’è una forma di consolazione che la contemporaneità ha trasformato in dogma: l’idea che il dolore sia una pratica burocratica, una scadenza emotiva da timbrare e archiviare. “Passerà”, “il tempo cura”, “troverai altro”, “basta voltare pagina”. Frasi che funzionano come mantra sociali, ripetuti fino a diventare protocollo. Gianni Montelatici sceglie di fare esattamente il contrario: smonta quella liturgia della guarigione performativa e, con il nuovo singolo “Se fosse vero”, rivendica un diritto sempre più raro nella musica pop: il diritto di non mentire. Il suo non è pessimismo. È realismo sentimentale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Escono oggi su tutte le piattaforme digitali i singoli dei due vincitori del Premio Giancarlo Bigazzi. Gianni Montelatici , per la sezione autori, con la sua "Se fosse vero" e Madda (Maddalena Zecchin) per la sezione interpreti con "Ma ci sei tu" firmata dal Maestro facebook