al cinema dal 26 marzo era il nuovo film di vincenzo marra

Al cinema dal 26 marzo arriva “Era”, il nuovo film di Vincenzo Marra. La pellicola, interpretata da Dalia Frediani, Maurizio Casagrande e Giovanni Esposito, si muove tra commedia e introspezione, senza perdere di vista lo stile diretto e sincero del regista. Marra si mette alla prova con un registro più leggero, ma senza rinunciare alla sua attenzione ai dettagli e ai personaggi. La produzione, firmata dalla Compagnia Leone Cinematografica con Rai Cinema, vede anche la partecipazione speciale di Antonio Gerardi. La distribuzione è affidata alla stessa

IN SALA DAL 26 MARZO " ERA" IL NUOVO FILM DI VINCENZO MARRA con Dalia Frediani, Maurizio Casagrande, Giovanni Esposito, Angela De Matteo, Rosaria D'Urso, Sabrina Marini Fernando e la partecipazione speciale di Antonio Gerardi Prodotto da Compagnia Leone Cinematografica con Rai Cinema Distribuito da Compagnia Leone Cinematografica Con il contributo del MIC e della Film Commission Regione Campania Arriva nelle sale dal 26 marzo Era, il nuovo film di Vincenzo Marra, che per la prima volta si confronta con il registro della commedia senza rinunciare allo sguardo lucido e profondo che contraddistingue il suo cinema.

