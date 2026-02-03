Arriva finalmente nelle sale italiane “Un poeta”, il film premiato a Cannes dal regista colombiano Simón Mesa Soto. Dal 26 marzo il film sarà disponibile nei cinema, con anteprime già dal 22 marzo, dove il protagonista Ubeimar Rios sarà presente per incontrare il pubblico. La pellicola, che ha ottenuto riconoscimenti internazionali, porta sul grande schermo una storia intensa e coinvolgente.

© Lopinionista.it - “Un poeta” di Simón Mesa Soto al cinema dal 26 marzo

