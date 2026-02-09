Dai sex toys ai vegetali nel retto i medici al pronto soccorso | Si vede di tutto

I medici dei pronto soccorso raccontano di scene che ormai non sorprendono più. Pazienti che arrivano con oggetti estranei nel retto, dai sex toys ai vegetali, creando un quadro sempre più insolito e a volte surreale. La paura dell’imbarazzo sembra diminuire, e sempre più persone si presentano con problemi legati a pratiche che un tempo erano considerate tabù.

Un quadro sempre più insolito, e a tratti surreale, emerge dai reparti di pronto soccorso: un calo dell’imbarazzo nei pazienti che si recano in ospedale a seguito di problematiche legate all’uso di sex toys o, in alcuni casi, all’introduzione di oggetti estranei nel retto, inclusi vegetali. Questo cambiamento culturale, secondo i medici, riflette una maggiore apertura nei confronti della sessualità e delle pratiche autoerotiche, con conseguenze a volte bizzarre e sempre più apertamente dichiarate. La constatazione arriva da Fabio De Iaco, già presidente della Società italiana di medicina d’emergenza urgenza (Simeu), che in trent’anni di carriera ha assistito a un’ampia varietà di casi.🔗 Leggi su Ameve.eu

