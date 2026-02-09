Dai sex toys ai vegetali nel retto i medici al pronto soccorso | Si vede di tutto ma oggi c’è meno imbarazzo

Nei pronto soccorso italiani si registrano ogni giorno casi bizzarri e spesso imbarazzanti. I medici raccontano di aver visto di tutto, dai sex toys ai vegetali nel retto. Oggi, però, sembra che le persone siano più disposte a chiedere aiuto senza vergogna, e i medici notano meno imbarazzo tra i pazienti. Le storie più strane restano un fenomeno comune, ma il clima è cambiato.

(Adnkronos) – Nei pronto soccorso può accadere di tutto, dalle serie Tv americane a quelle italiane sono stati raccontati gli incidenti più strani e le emergenze più spettacolori. C’è poi anche un filone più delicato, quello di chi arriva con un problema legato ai giochi erotici o all’autoerotismo. A Tolosa, in Francia, un 88enne si è presentato in pronto soccorso con un proiettile d’artiglieria nel retto. Un caso che non avrebbe sfigurato in ‘E.R’. “Negli ultimi anni è cambiato molto rispetto ai traumi da giochi erotici o da autoerotismo – spiega all’Adnkronos Salute Fabio De Iaco, già presidente della Società italiana di medicina d’emergenza urgenza (Simeu), che in 30 anni di carriera ha visto tanti casi ‘strani’ – C’è molto meno imbarazzo, in chi arriva in pronto soccorso con un oggetto nel retto, nello spiegare ai medici l’accaduto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Questa notte all’ospedale Rangueil di Tolosa è scoppiato il panico.

Un uomo è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Ranguiel di Tolosa con una bomba a mano della Prima Guerra Mondiale nel retto.

