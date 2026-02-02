Tolosa allarme bomba in Pronto Soccorso | aveva un cimelio del 1918 nel retto

Questa notte all’ospedale Rangueil di Tolosa è scoppiato il panico. Un uomo ha inscenato un allarme bomba, provocando il caos tra medici e pazienti. Durante l’intervento, i carabinieri hanno scoperto che l’uomo aveva un cimelio del 1918 nascosto nel retto. La situazione è finita con l’arresto del soggetto e l’intervento di una squadra speciale.

Una notte di ordinaria follia si è trasformata in un'operazione ad alto rischio all' ospedale Rangueil di Tolosa, in Francia. Tra sabato e domenica, il pronto soccorso non ha dovuto gestire solo un'emergenza medica, ma un vero e proprio caso di sicurezza nazionale che ha richiesto l'intervento immediato di artificieri e vigili del fuoco. Un reperto bellico "scomodo" Tutto è iniziato quando un ragazzo di 24 anni si è presentato ai medici lamentando forti dolori, senza però chiarirne l'origine. Il mistero è stato svelato solo dagli esami diagnostici: nel corpo del giovane era incastrato un oggetto cilindrico di dimensioni considerevoli.

