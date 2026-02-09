A Cremona, nel 1810, nasce l’Oleificio Zucchi, ancora oggi gestito dalla stessa famiglia. Con più di 200 anni di storia, questa azienda è tra le poche in Italia a rimanere completamente italiana. Da semi di lino a olio extravergine d’oliva, Zucchi ha una lunga tradizione nel settore oleario. La sua presenza è un punto di riferimento per la qualità e l’autenticità del prodotto italiano.

TUTTO ha inizio a Cremona, dove nasce nel 1810 l’Oleificio Zucchi. Ancora in mano alla stessa famiglia, Zucchi è fra le più importanti aziende olearie in Italia, una delle poche aziende, nel comparto, ad essere ancora del tutto italiana. A guidare, come amministratrice delegata, l’impresa oggi è Alessia Zucchi. A lei è passato il testimone di famiglia. Tornando al 1810: la famiglia Zucchi inizia la propria attività, nel cuore della Pianura Padana, nel Lodigiano, con la spremitura dei semi di lino. Nel 1893 l’impresa si sposta a Pizzighettone, nel Cremonese e la produzione assume rilevanza a livello regionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dai semi di lino all’extravergine d’oliva

