Olio di semi spacciato per extravergine nelle mense scolastiche | in tre rischiano il processo

LECCE - È stata fissata per il 13 marzo 2026 l’udienza preliminare davanti alla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce Tea Verderosa, per discutere la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero Donatina Buffelli in merito alla presunta maxi frode nelle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Olio di semi spacciato per extravergine, trenta ristoratori nel mirino di nas e procura - carotene e clorofilla, spacciato per extravergine e venduto ai ristoratori di Roma che poi lo utilizzavano nei loro locali. romatoday.it scrive

Olio di semi spacciato per extravergine: sequestri in 50 ristoranti di Roma - Un prodotto di fatto adulterato e pericoloso, identico solo alla vista all'originale. Scrive romatoday.it

Falso olio d’oliva spacciato per extravergine: sequestri in 50 ristoranti tra Roma centro e Castelli - Laboratori clandestini producevano falso olio extravergine d’oliva, che una cinqunatina di ristoratori romani acquistavano per poi offrirlo sulle tavole dei loro ristoranti a Roma come autentico. Si legge su fanpage.it