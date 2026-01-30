Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara torna a parlare di sicurezza nelle scuole italiane. Questa volta propone di installare metal detector in alcuni istituti, quelli considerati più a rischio dopo alcuni episodi di violenza tra studenti. La proposta divide: da un lato c’è chi la vede come una soluzione rapida, dall’altro chi sottolinea che i problemi più profondi restano irrisolti. Intanto, le scuole si preparano a dialogare sui passi da compiere per garantire un ambiente più sicuro.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha nuovamente sollevato il dibattito sulle misure di sicurezza nelle scuole, proponendo l’installazione di metal detector in quegli istituti considerati a “maggior rischio” dopo una serie di episodi di violenza tra studenti. La proposta, tornata sotto i riflettori in seguito a casi gravi come l’omicidio di un ragazzo a La Spezia e l’aggressione con coltello a Varese, ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre alcune istituzioni e genitori chiedono strumenti tecnici per prevenire situazioni estreme, esperti e operatori scolastici sottolineano che questi dispositivi non affrontano le cause profonde della violenza giovanile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - I dispositivi di rilevamento metalli non risolvono il problema della violenza strutturale nelle scuole

I presidi non vogliono i metal detector.

