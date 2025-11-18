Negli Usa bambino di 10 anni guida l’auto da scuola a casa dopo lite con la mamma | arrestato il padre

18 nov 2025

Un bambino di 10 anni ha guidato l'auto della famiglia dalla scuola elementare fino a casa, percorrendo circa un miglio in modo autonomo dopo un litigio con la madre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

