Durante il Super Bowl 2026, la scena si anima con le star. Lady Gaga e Ricky Martin salgono sul palco a sorpresa, ma la vera sorpresa è dentro la «Casita» di Bad Bunny, dove si trovano molte altre celebrità. La serata si trasforma in un vero e proprio show di star, tra musica e sorprese.

Il musicista portoricano, che appena lo scorso weekend ha fatto la storia ai Grammy Awards 2026 portandosi a casa le statuette per il miglior album di musica urbana e per l’Album dell’anno - primo artista di lingua spagnola a vincere questo premio - domenica, al Levi Stadium di San Francisco, ha lanciato un’altra dichiarazione fortemente politica, e gioiosa, mentre i New England Patriots si sfidavano con i Seattle Seahawks. E se Cardi B, che a novembre ha avuto un figlio dal ricevitore dei Patriots Stefon Diggs, ha davvero fatto la sua comparsata tanto vociferata nel set di Bad Bunny, non si è trattato però della performance di «I Like It» su cui puntavano i pronostici: questa volta la si è vista dentro La Casita, insieme ad altre star. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Da Lady Gaga a Jessica Alba: tutte le star nella «Casita» di Bad Bunny al Super Bowl 2026

Lady Gaga ha stupito tutti al Super Bowl 2026 indossando un abito flamenco.

La notte del Super Bowl 2026 ha lasciato il segno non solo per il gioco, ma anche per i look degli artisti che si sono esibiti all'Halftime.

